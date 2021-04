Pescara, Grassadonia sta bene dopo malore ieri

(ANSA) - PESCARA, 11 APR - Doppio respiro di sollievo in casa Pescara dopo quanto accaduto ieri a Brescia con la positività di un calciatore e il malore occorso al tecnico Gianluca Grassadonia al 40' del secondo tempo del match del 'Rigamonti' chiuso sull'1-1.

A tal proposito il Pescara ha comunicato questa mattina che "a seguito del malore improvviso avvenuto nei minuti finali della partita contro il Brescia, comunica che le condizioni del nostro allenatore Gianluca Grassadonia sono al momento buone e che il nuovo ciclo di controllo e monitoraggio al Covid19 risulta essere negativo".

La squadra domani riprenderà la preparazione per la gara di vitale importanza in programma sabato alle 14 all'Adriatico con la Virtus Entella. Da valutare le condizioni di diversi calciatori che ieri non erano potuti scendere in campo. (ANSA).