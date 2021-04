Golf: Campionato Nazionale a Vecchi Fossa, Manassero secondo

(ANSA) - ROMA, 11 APR - A Miglianico (Chieti) il Campionato Nazionale Open va a Jacopo Vecchi Fossa che, con un quarto giro show chiuso in 63 (-8) su un totale di 268 (72 67 66 63, -16) colpi, supera Matteo Manassero, secondo (con 273, -11) per la terza volta in stagione in altrettante apparizioni (di cui due sull'Alps Tour).

In Abruzzo, al Miglianico G&CC (par 71), nel primo evento stagionale dell'Italian Pro Tour, il circuito di gare nazionali e internazionali della Federazione Italiana Golf, a far festa è il 26enne di Reggio Emilia che già nel 2018 era riuscito a imporsi nel torneo. Secondo nel 2020, con una gara in crescendo ha calato il bis di successi. Trentaduesimo dopo il primo round, quinto a metà gara e secondo al termine del "moving day", Vecchi Fossa ha dominato l'ultimo atto e per gli avversari, Manassero su tutti, non c'è stato nulla da fare. Ancora un secondo posto per Manassero dopo quelli conquistati nei primi appuntamenti 2021 dell'Alps Tour che gli hanno permesso di volare in testa alla classifica dell'ordine di merito del terzo circuito europeo.

Tra gli amateur il migliore è Massimiliano Campigli, 3/o con 275 (-9) davanti ad Andrea Romano, 4/o con 277 (-7).