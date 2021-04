Vaccini: Abruzzo, somministrato all'85% degli over 80

(ANSA) - TERAMO, 09 APR - Se alcune Regioni procedono lentamente con la vaccinazione degli over 80 in Abruzzo la somministrazione del vaccino anti Covid alle fasce più a rischio procede al contrario speditamente. "I dati Istat certificano che l'Abruzzo ha vaccinato il 70% della popolazione over 80 - conferma il responsabile regionale per le vaccinazioni Maurizio Brucchi - percentuale che sale all'85% se consideriamo chi si era iscritto alla piattaforma e dunque aveva espresso la volontà di vaccinarsi. Si tratta di una percentuale molto più alta di quella nazionale". A oggi c'è ancora una piccola coda di over 80 da vaccinare, che sono quelli che si sono iscritti alla piattaforma dopo l'avvio della vaccinazione per questa fascia d'età e gli over 80 allettati per i quali si sta procedendo alla vaccinazione a domicilio. "Pet questi ultimi stiamo portando avanti la vaccinazione attraverso l'Adi - spiega Brucchi - e i medici di medicina generale". (ANSA).