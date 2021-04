Turismo: arriva My Montesilvano Card

(ANSA) - MONTESILVANO (PESCARA), 09 APR - Sconti e agevolazioni sul totale della spesa per turisti e residenti con la My Montesilvano Card presso i partner che espongono il relativo logo: la carta - presentata oggi dal sindaco di Montesilvano Ottavio De Martinis, dall'assessore al Turismo, Sandra Santavenere, dal presidente della commissione Turismo Adriano Tocco e dal presidente del Consorzio Turistico Montesilvano, Silvio Raciti - si può ritirare nelle strutture ricettive di Montesilvano e negli uffici dello IAT.

"La card in questo momento di particolare crisi - afferma De Martinis - avrà il compito di supportare le varie attività commerciali e turistiche del territorio. Ancora una volta il Consorzio ha messo a disposizione della città le proprie competenze e la propria esperienza per rilanciare il turismo. Lo IAT sarà presente anche a Largo Venezuela per tutta l'estate con un info point per dare informazioni ai turisti e ai cittadini".

"My Montesilvano Card è un circuito che ha le capacità e la forza per supportare le attività commerciali del territorio e per fidelizzare i nostri turisti - dice l'assessore Comardi -.

Alla card hanno aderito già 35 attività e musei di città limitrofe ed è un punto di partenza che continuerà a crescere per fare rete e per far conoscere e per promuovere le nostre bellezze. La card potrà essere richiesta dai turisti e non solo.

Invitiamo tutte le attività interessate a presentarsi allo IAT per entrare in questo circuito".

"Questa è un'operazione per rilanciare il turismo e servirà per la ripartenza in vista della stagione estiva - afferma il presidente Tocco - . La card arricchisce la nostra offerta turistica con dei servizi verso coloro che scelgono Montesilvano per le vacanze. Ringraziamo il Consorzio che ha fortemente voluto l'iniziativa". "Siamo nati a dicembre 2020 e a distanza di 4 mesi abbiamo raggiunto diversi risultati - spiega il presidente del Consorzio Silvio Raciti -. Siamo online con il nostro portale, da cui si può scaricare subito la card per poi essere ritirata negli uffici dello IAT". (ANSA).