Domenica ad Atri sport in libertà con 'PalestrAperta'

(ANSA) - ATRI, 09 APR - Si chiama 'PalestrAperta' l'iniziativa in programma ad Atri (Teramo) di domenica, l'11, il 18 e il 25 aprile 2021, dalle 9,30 alle 12,30 nel campo di calcio del Centro Turistico Integrato. Tre ore di sport all'aria aperta, distanziati e liberi, a cura dell'Associazione Abruzzo Ontario, in collaborazione con Area 57 Gym Center e la scuola di danza Body Dancing, con il patrocinio del Comune. Il campo da calcio sarà diviso in quattro spazi per altrettante attività con mille metri quadri a disposizione; previsti turni e ricambio continuo ogni 40 minuti. In programma anche turni di jogging dal CTI a Mutignano e ritorno in piccoli gruppi da 10 persone, distanziate e con istruttore al seguito. Per i partecipanti a tutte le attività in regalo la maglietta di Atri Cup.

Prenotazione obbligatoria da effettuare via WhatsApp al numero 349.4500056.

"Siamo molto felici di poter proporre questa attività all'aperto - commenta l'assessore comunale allo Sport Pierfrancesco Macera - L'auspicio è che presto si possa uscire da questa situazione così complessa e limitante. La pandemia da Covid-19 ha penalizzato molti settori e tra questi sicuramente lo sport. Le tre domeniche in programma si svolgeranno in piena sicurezza, ringrazio l'Associazione Abruzzo Ontario e tutti gli organizzatori e partner per il grande sforzo messo in campo per offrire queste giornate ai cittadini, in particolare ai ragazzi che hanno tanto bisogno di ritrovarsi e praticare sport in tranquillità". (ANSA).