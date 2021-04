Michele Zarrillo e Greg ospiti di "Interno 8"

(ANSA) - PESCARA, 08 APR - Saranno il cantautore Michele Zarrillo e il comico, cantante, musicista e conduttore Greg gli ospiti della puntata di "Interno 8" in onda domani, venerdì 9 aprile, alle 21, su Rete8, Rete8.it e sulla pagina Facebook di Rete8.

Con Michele Zarrillo, ospite all'ultimo Festival di Sanremo, la conduttrice Paola De Simone ripercorrerà una carriera quarantennale, costellata di brani come "Cinque giorni", "La notte dei pensieri", "L'elefante e la farfalla", "Una rosa blu" fino a "Nell'estasi e nel fango" del 2020. Attualmente Zarrillo è al lavoro su una nuova produzione.

Greg, noto specialmente in coppia con Lillo, è anche un musicista e cantante appassionato di swing, genere su cui è incentrato il suo nuovo disco "A swingin' affaire". Accompagnato dal maestro Max Pirone al trombone e dall'orchestra The Fatbones, Greg omaggia crooner del calibro di Frank Sinatra, Dean Martin e Tony Bennett, divertendosi a riscrivere i testi in italiano.

Accanto a Paola De Simone il collega Luca Pompei, l'attrice Tiziana Di Tonno e il 'musicofelice' Alessandro De Berardinis, con loro il pizza-chef Luciano Passeri. Telespettatori e webspettatori potranno interagire con i protagonisti di "Interno 8" con commenti e domande, dalle pagine Facebook di "Interno 8" (facebook.com/ Interno8.Rete8) e Rete8 (facebook.com/Rete8), dove il programma sarà trasmesso in diretta. (ANSA).