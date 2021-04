Abruzzo:Rotondi,Cartabia alla Camera su caso dirigente Asl

(ANSA) - ROMA, 08 APR - ''Ho stima del ministro Cartabia e ritengo che vorrà accogliere la richiesta di venire in aula per ricostruire il gravissimo episodio avvenuto ieri in Abruzzo, dove un dirigente dell'Asl è stato arrestato con l'accusa di corruzione e condotto in carcere, dove poche ore dopo si è suicidato". Così Gianfranco Rotondi presidente della fondazione Dc e vicepresidente del gruppo di Fi alla Camera.

"E' necessario ricostruire la vicenda in modo completo, poiché essa richiama le responsabilità di un sistema che permette la diffusione di intercettazioni private contemporaneamente alla contestazione di un possibile reato, con conseguenze psicologiche i cui esiti sono drammaticamente evidenti'' (ANSA).