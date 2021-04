Sport in Abruzzo, Liris, pubblicato elenco contributi società

(ANSA) - L'AQUILA, 03 APR - E' stata pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo (Burat) la graduatoria relativa all'avviso pubblico per la concessione di contributi a fondo perduto alle Associazioni e alle Società sportive dilettantistiche - "Sport in abruzzo" - per contrastare gli effetti della grave crisi economica derivante dall'emergenza da Covid-19. Lo annuncia l'assessore regionale al Bilancio, al Patrimonio e allo sport Guido Liris, il quale fa sapere che nell'ambito del 𝐩𝐫𝐢𝐦𝐨 𝐞𝐥𝐞𝐧𝐜𝐨 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐀𝐬𝐬𝐨𝐜𝐢𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐢 𝐞 de𝐥𝐥𝐞 𝐒𝐨𝐜𝐢𝐞𝐭𝐚̀ 𝐬𝐩𝐨𝐫𝐭𝐢𝐯𝐞 𝐝𝐢𝐥𝐞𝐭𝐭𝐚𝐧𝐭𝐢𝐬𝐭𝐢𝐜𝐡𝐞 sono state accolte oltre mille domande con un contributo di 1.500 euro.

L'elenco ammessi al link: https://www.regione.abruzzo.it/content/contributi-fondo-perduto- associazioni-e-societ%C3%A0-sportive-dilettantistiche-graduatori e . (ANSA).