Covid:ok secondo centro vaccinale a L'Aquila,500 dosi giorno

(ANSA) - L'AQUILA, 31 MAR - Cinquecento vaccinazioni al giorno, utilizzando fino a 6 postazioni: è l'obiettivo che si prefiggono i vertici Asl in riferimento alla nuova sede vaccinale anti covid, inaugurata questa mattina a Bazzano, frazione del comune dell'Aquila, in via delle Industrie, nei locali dell'ex Procura.Il nuovo punto, che si aggiunge a quello già in funzione di via Ficara, nell'ex asilo comunale, ospita al pian terreno gli ambulatori e, al primo piano, il Contact center che fino ai giorni scorsi era nell'edificio L 3 dell'ospedale San Salvatore. Il contact centerpasserà da 7 a 16 postazioni con possibilità di gestire un numero molto più alto degli attuali 1.500 appuntamenti al giorno, attinti dalla piattaforma della Regione. Al Contact lavorano 16 operatori, tra front e back office, che si occupano anche delle prenotazioni dei tamponi. La nuova struttura è entrata in funzione sabato scorso: è aperta dal lunedì al sabato, ma - si legge in una nota - si sta lavorando per incrementare l'impiego di altro personale ed estendere l'apertura, eventualmente, anche alla domenica. Con l'attivazione del secondo punto di inoculazione a Bazzano nel work in progress si conta ad assicurare, insieme all'altra sede di via Ficara, tra le 1.000-1.200 vaccinazioni al giorno tra L'Aquila e Comuni del comprensorio aquilano. All'evento sono intervenuti, tra gli altri, il manager della Asl, Roberto Testa, affiancato dal direttore sanitario aziendale Alfonso Mascitelli, il sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi, e il presidente del consiglio comunale, Roberto Tinari. Presenti il direttore del dipartimento di prevenzione, Domenico Pompei, e il direttore del servizio igiene ed epidemiologia, Enrico Giansante. "L'apertura di una seconda sede vaccinale all'Aquila - dichiara il manager Asl, Testa - è un ulteriore, notevole sforzo dell'azienda per alzare sempre più il livello di immunizzazione della popolazione del territorio contro la pandemia. E' un'azione che si svolge all'interno di una Rete di mutua collaborazione con altre istituzioni locali, a partire dal Comune dell'Aquila". "Nella lotta al coronavirus - dichiara il sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi - la cooperazione e il sostegno reciproco tra istituzioni sono determinanti per individuare soluzioni idonee a garantire prevenzione e tutela della salute pubblica". (ANSA).