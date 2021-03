Legge Stazzema: Ferrara, a Chieti numeri significativi

(ANSA) - PESCARA, 30 MAR - Per la Legge antifascista Stazzema, a Chieti sono state raccolte 300 firme in poco più di un mese contro la propaganda fascista e nazista. I moduli di raccolta delle firme sono stati a disposizione dell'ufficio elettorale di via delle Robinie dal 10 marzo, dove i cittadini hanno manifestato la propria adesione alla petizione lanciata dal sindaco si Stazzema Maurizio Verona, presidente del Parco Nazionale della Pace che si trova a Sant'Anna di Stazzema, il Comune toscano che fu luogo dell'eccidio del 12 agosto 1944, una delle più tragiche stragi delle milizie naziste che fucilarono 560 civili, fra i quali molte donne e bambini.

"È un numero davvero significativo quello delle firme raccolte dal nostro Comune, che mi rende lieto per diverse ragioni - così il sindaco di Chieti Diego Ferrara - Prima fra tutte il fatto che in questa che è una città con una storia politica e amministrativa di destra, ma che qualche mese fa ha iniziato un nuovo percorso. Si sono mobilitati in tanti per dire il proprio basta alla propaganda fascista e filonazista che in questi ultimi anni ha ripreso vita sui social, in strada, nei rapporti interpersonali, in certa politica ed è una scelta condivisa. I 300 che hanno esplicitato il proprio no alla propaganda fascista e filonazista è come se avessero sottoscritto il valore della proposta e l'importanza della memoria, puntando su un futuro dove gli errori del passato non trovino eco".

"Siamo felicissimi della risposta democratica della città a fronte anche dell'impedimento rappresentato dalle restrizioni agli spostamenti del regime della zona rossa che in questo mese ha scandito la vita della città - così i consiglieri della Sinistra con Diego, dei Giovani Democratici, dell'associazione La sinistra Chieti Bene Comune e l'Anpi, che hanno promosso l'approdo della proposta in città - Avevamo in programma di portare la raccolta in diverse piazze e quartieri cittadini per far sentire il contributo della comunità all'obiettivo delle 50.000 firme necessarie a far proseguire il cammino della bozza di legge sulle "Norme contro la propaganda e la diffusione di messaggi inneggianti a fascismo e nazismo e la vendita e produzione di oggetti con simboli fascisti e nazisti», annunciata sulla G.U. n. 260 del 20/10/2020. Non potendoci muovere fisicamente, abbiamo promosso una mobilitazione interpersonale affinché in tanti si recassero negli uffici comunali a firmare e questi contatti ci hanno fatto raggiungere il grande numero di sottoscrizioni riscontrato. Chieti, considerata città di destra, comincia un percorso diverso iniziato con la vittoria del centrosinistra alle amministrative". (ANSA).