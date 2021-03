Invitalia e Confindustria, ecco incentivi per fare impresa

(ANSA) - PESCARA, 29 MAR - Proseguono gli appuntamenti per le imprese promossi dal Comitato Regionale Piccola Industria Confindustria Abruzzo e dal Comitato Piccola Industria Confindustria Chieti Pescara. Oggi alle 16 con il Webinar "Gli Incentivi per fare impresa: Smart&Start Italia, Smart Money e Nuove imprese a Tasso Zero", si porrà il focus su startup, autoimprenditorialità e innovazione. Insieme a Massimo Calzoni, Professional Master Invitalia, saranno approfonditi i nuovissimi strumenti di incentivazione alle Imprese di Invitalia.

Smart&Start Italia in particolare è l'incentivo che sostiene la nascita e la crescita delle startup innovative. Finanzia progetti compresi tra 100.000 euro e 1,5 milioni di euro e nelle precedenti edizioni ha finanziato 1.151 Startup innovative, con 553 milioni di investimenti attivati, per 7.057 nuovi occupati.

In aggiunta al finanziamento, con questo strumento è previsto un tutoraggio tecnico-gestionale per le startup innovative costituite da meno di 12 mesi. Verranno presentate anche le modalità di accesso a specifici incentivi per supportare le potenzialità delle imprese innovative in difficoltà nell'affrontare l'emergenza epidemiologica da Covid-19.

I saluti sono affidati al presidente Comitato PI Confindustria Abruzzo Giuseppe Ranalli, le conclusioni al presidente del Comitato Piccola Industria Confindustria Chieti Pescara Alessandro Addari, promotori dell'iniziativa.

Informazioni sul sito www.confindustriachpe.it . (ANSA).