Covid: festa improvvisata in parcheggio Pescara, sanzionati

(ANSA) - PESCARA, 29 MAR - Quindici persone sanzionate dai Carabinieri della Compagnia di Pescara, nel corso del fine settimana, per la violazione delle norme finalizzate al contrasto della diffusione del Covid-19. Di queste, nove sono state sorprese ieri sera mentre erano impegnate in un party improvvisato nel parcheggio di una stazione di rifornimento carburanti del capoluogo adriatico.

Le persone in questione, di età compresa tra 27 e 69 anni, sono state scoperte mentre brindavano, senza rispettare le distanze interpersonali e senza mascherine. Alcune erano uscite dal comune di residenza senza una valida motivazione. I nove, notati dai Carabinieri motociclisti impegnati nei controlli, sono stati sanzionati ed allontanati.

Nel complesso, i militari dell'Arma della Compagnia di Pescara, durante il weekend hanno controllato ed identificato oltre 120 persone. (ANSA).