Scuola:Vacca(M5S),sosteniamo le richieste dei nostri ragazzi

(ANSA) - PESCARA, 26 MAR - "Una protesta che condividiamo quella sostenuta dal comitato Priorità alla scuola, che oggi in tante piazze italiane, e anche in Abruzzo, ha portato studenti e personale docente per chiedere il riavvio della didattica in presenza. Stiamo lavorando per spingere il Governo a riaprire le scuole subito dopo Pasqua e a non far perdere ai nostri ragazzi neanche un giorno in più di lezione. Come annunciato dal Presidente Draghi e dal Ministro Bianchi, durante un mio question time di due giorni fa, il Governo ha accolto la nostra istanza e lavora per riaprire le scuole anche nelle zone rosse".

Così il Capogruppo della Commissione cultura e istruzione alla Camera dei Deputati Gianluca Vacca.

"Ci auguriamo - aggiunge - che anche a livello locale, Regione e Comuni, procedano in questa direzione. Nei giorni scorsi ho avuto un colloquio proprio con il Presidente Marsilio su questo tema. Subito dopo Pasqua bisogna iniziare a riportare i ragazzi in classe, cominciando dai più piccoli ma senza fermarsi a loro, ovviamente bisogna farlo in sicurezza e con il rispetto di tutte le normative anticovid. La scuola non può più essere sacrificata, gli studenti hanno già pagato un prezzo altissimo, è dovere di tutte le istituzioni garantire loro il diritto allo studio". (ANSA).