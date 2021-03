Droga, Gdf sequestra 6 kg di hashish e arresta 30enne

(ANSA) - PESCARA, 26 MAR - I militari della Guardia di Finanza di Pescara hanno sequestrato 6 kg di hashish, suddivisi in 60 panetti da 100 grammi, e arrestato un trentenne. La sostanza stupefacente, a prima vista di ottima qualità, era confezionata con materiale schermante e sottovuoto, per evitare che il forte odore del cannabinoide fosse rilevabile al fiuto dei cani antidroga in caso di controlli. Una volta immessa sul mercato la droga avrebbe reso almeno 100.000 euro allo spaccio minuto. Il 30enne, residente a Montesilvano (Pescara), è stato fermato perché notato con un voluminoso pacco; attualmente è in regime di detenzione domiciliare, a disposizione del Pm di turno presso la Procura della Repubblica di Pescara. Le indagini proseguono per risalire ai fornitori e scoprire a chi fosse destinata la droga. (ANSA).