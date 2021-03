Covid: Pescara,divieto di stazionamento in piazze del centro

(ANSA) - PESCARA, 26 MAR - Divieto di stazionamento nelle piazze del centro di Pescara - piazza della Rinascita, piazza Sacro Cuore e piazza Muzii - nelle giornate dal 27 al 28 marzo e dal 3 al 5 aprile, dalle ore 15:00 alle ore 22:00. E' quanto dispone un'ordinanza firmata dal sindaco Carlo Masci allo scopo di favorire il contenimento della diffusione del Covid-19.

"È fatta salva - si legge in una nota del Comune - l'attesa in coda, comunque nel rispetto delle distanze interpersonali, per quanti debbano accedere agli esercizi commerciali autorizzati all'apertura. Il provvedimento applica, tra gli altri, le disposizioni previste dal DPCM del 2 marzo u.s.

(articolo 11) e dal decreto-legge del 16 maggio 2020 n. 33 (articolo 1)". (ANSA).