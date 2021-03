Covid: in Abruzzo 392 casi e 5 morti,nuovo aumento intensive

(ANSA) - PESCARA, 26 MAR - Sono 392 i nuovi casi di coronavirus accertati nelle ultime ore in Abruzzo. Sono emersi dall'analisi di 4.629 tamponi molecolari: è risultato positivo l'8,47% dei campioni. Si registrano cinque decessi. Il bilancio delle vittime sale a 2.072. Dopo il calo dei giorni scorsi, tornano ad aumentare in modo significativo i ricoveri in terapia intensiva: il tasso di occupazione dei posti letto resta oltre la soglia di allarme. Continua a peggiorare rapidamente la situazione in provincia dell'Aquila e nel capoluogo.

I nuovi positivi hanno età compresa tra 10 mesi e 94 anni.

Quelli con meno di 19 anni sono 66: 25 in provincia dell'Aquila, 12 in provincia di Pescara, 15 in provincia di Chieti e 14 in provincia di Teramo. I cinque decessi, uno dei quali relativo ai giorni scorsi e comunicato solo oggi dalla Asl competente, riguardano persone di età compresa tra 48 e 91 anni: due in provincia di Chieti, una in provincia dell'Aquila, una in provincia di Teramo e una in provincia di Pescara.

Gli attualmente positivi sono 10.450 (-37): 615 pazienti (-6 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva e 85 (+6, con 7 nuovi ricoveri) sono in terapia intensiva, mentre gli altri 9.750 (-37) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. I guariti sono 51.411 (+424). Nelle ultime ore sono stati eseguiti anche 1.598 test antigenici.

Le località con più nuovi casi sono L'Aquila (40) e Lentella (22); 17 i contagi recenti a Pescara.

Dei 63.933 casi complessivi abruzzesi, 15.425 sono residenti o domiciliati in provincia dell'Aquila (+132 rispetto a ieri), 16.291 in provincia di Chieti (+109), 16.879 in provincia di Pescara (+66), 14.628 in provincia di Teramo (+77), 520 fuori regione (+8) e 190 (invariato) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza. (ANSA).