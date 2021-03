Covid: attivate nuove sedi vaccinali nel chietino

(ANSA) - CHIETI, 26 MAR - .

Attivate nuove sedi vaccinali i provincia di Chieti. Da oggi si vaccina anche a Casoli presso la sala polivalente di via Lame, in ospedale ad Atessa, presso i Pta di Gissi e Guardiagrele: a ricevere le dosi sono gli over 80 dei comuni citati e di quelli limitrofi. Inoltre questa mattina è stata sottoscritta la convenzione fra la Asl Lanciano Vasto Chieti e il Comune di Lanciano per l'utilizzo del Pala Masciangelo, in vista della vaccinazione di massa da avviare non appena la disponibilità delle dosi sarà tale da consentire grandi numeri. Il documento è stato sottoscritto dal sindaco Mario Pupillo e dal Direttore generale della Asl Thomas Schael. La responsabilità del sito è stata affidata a Manola Rosato, direttore del Distretto sanitario di Lanciano, mentre Pier Paolo Carinci è il referente per le attività sanitarie dal Centro operativo comunale. Partito anche l'appello ai medici di medicina generale della provincia per chiedere la disponibilità dei singoli a partecipare alla campagna vaccinale.

"Ci attende un lavoro molto impegnativo e prolungato nel tempo - ha detto Schael - che dovremo affrontare con una organizzazione efficiente e ben strutturata. Ci sarà bisogno di una partecipazione ampia da parte dei nostri operatori, dipendenti e convenzionati, e del volontariato per far fronte alle 3-4 mila vaccinazioni che dovremo fare ogni giorno per diversi mesi, e per rispondere alle richieste che diventano via via più numerose. Grazie all'azione di sensibilizzazione portata avanti dai comuni è aumentato il numero degli over 80 iscritti alla piattaforma, oggi a quota 23.367, con duemila anziani in più. A oggi ne abbiamo vaccinati 11.593, ma il numero è destinato a crescere in pochi giorni. E' già un buon risultato, ottenuto grazie allo straordinario lavoro fatto fin qui dai nostri medici e operatori, che con grande spirito di servizio hanno vaccinato in tutte le sedi disponibili, nonostante gli spazi limitati e le inevitabili difficoltà. A loro va il mio ringraziamento e di tutti i cittadini: Francesca Tana, per il lavoro fatto a Vasto, Manola Rosato a Lanciano, Ada Mammarella a Chieti e in varie altre sedi, Lucilla Gagliardi a Guardiagrele, Fioravante Di Giovanni per Atessa, Casoli e il Sangro-Aventino, Rosa Borgia a Francavilla, Chieti e non solo, Antonio Ferrante all'ospedale di Atessa, Michela Tascione sempre a Vasto, Giorgio De Ascentis a Gissi, Cinzia Amoroso per l'attività in ospedale a Lanciano e per quella che si appresta a svolgere con l'équipe mobile. Altrettanto prezioso il contributo offerto da Mariangela Galante, responsabile deil Sistema Prenotazioni, dai farmacisti della Asl di Chieti, Lanciano e Vasto, e da Maria Di Sciascio, responsabile del Servizio Qualità. A tutti loro esprimo sincera gratitudine, perché hanno saputo superare difficoltà di ogni genere per dare alla nostra comunità la necessaria protezione dal virus". (ANSA).