Covid:Quaresimale,con questi dati riapriamo scuole Abruzzo

(ANSA) - L'AQUILA, 25 MAR - "Aspettiamo i dati del venerdì prima di Pasqua, il Venerdì Santo, se si mantengono così, credo che possiamo riaprire le scuole della infanzia, elementari e medie".Così l'assessore regionale abruzzese alla Istruzione Pietro Quaresimale, della Lega, sul tema, molto sentito da studenti e famiglie, della riapertura delle scuole in Abruzzo, dove è in vigore la zona arancione. Le scuole sono state chiuse da una ordinanza del presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, di Fratelli d'Italia, valida fino al 6 aprile prossimo. "Per le scuole superiori la riapertura per una percentuale di studenti o la conferma della chiusura dipenderà, anche in questo caso, dai dati scientifici e dalle indicazioni che ci fornirà il nostro Cts - conclude l'assessore. (ANSA).