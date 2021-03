Ciclismo: prosegue ritiro nazionale paralimpica in Abruzzo

(ANSA) - FRANCAVILLA AL MARE, 25 MAR - Prosegue il ritiro a Francavilla al Mare della nazionale paralimpica di ciclismo per preparare le paralimpiadi di Tokyo. L'Abruzzo è ormai la casa degli azzurri del commissario Tecnico Mario Valentini che per la sesta volta effettuano uno stage di allenamenti della cittadina rivierasca del chietino. "Si riparte con grande entusiasmo e grandi ambizioni. Abbiamo diversi obiettivi da raggiungere. Ci auguriamo si facciano le Olimpiadi perché poi si farebbero automaticamente anche le Paralimpiadi. Qui in Abruzzo ci sentiamo a casa visto che abbiamo fatto tanti raduni in questo splendida regione dove c'è una mentalità ciclistica importante.

Ora speriamo di poter vincere questo virus per poter arrivare a fare queste Paralimpiadi anche se noi abbiamo altri appuntamenti di rilievo. C'è la Coppa del Mondo in Belgio e i Campionati del Mondo in Portogallo. Il nuovo presidente federale crede molto nello sport paralimpico, si è preso la delega e questo per essere più vicino alle nostre squadre. I rivali dell'Italia? Le solite nazionali consolidate quali America, Canada, Spagna, Francia, Inghilterra e Germania e poi la Cina che su strada non è tanto forte ma su pista sa farsi valere".

