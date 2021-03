Covid: Marsilio, su vaccini seguiamo piano nazionale

(ANSA) - PESCARA, 24 MAR - "Per quanto riguarda l'Abruzzo stiamo vaccinando quelle persone che lo Stato ci ha detto di vaccinare, seguendo il piano nazionale. Non so con chi il presidente Draghi ce l'avesse, ma qui il problema vero è quello di avere più vaccini. Bisogna sbrigarsi a rifornirci di vaccini e andare avanti speditamente". Lo ha dichiarato il presidente Marsilio in riferimento alle comunicazioni del presidente Draghi al Senato in vista del Consiglio Europeo. (ANSA).