L'acqua della Maiella risorsa primaria, esperti a confronto

(ANSA) - SULMONA, 22 MAR - "𝗟'𝗮𝗰𝗾𝘂𝗮 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗠𝗮𝗶𝗲𝗹𝗹𝗮, 𝗿𝗶𝘀𝗼𝗿𝘀𝗮 𝗽𝗿𝗶𝗺𝗮𝗿𝗶𝗮" è il tema al quale sarà dedicata la diretta sulla pagina Facebook del Parco nazionale della Maiella ( https://www.facebook.com/parcomaiella ), oggi a partire dalle 15.30, in occasione della Giornata Mondiale dell'Acqua.

L'appuntamento, in collaborazione con l'Ordine dei Geologi della regione Abruzzo, affronta alcune tematiche legate all'acqua e che caratterizzano il territorio dell'aspirante Geoparco.

Intervengono il presidente del Parco Lucio Zazzara; il presidente dell'Ordine dei Geologi della regione Abruzzo Nicola Tullo; il direttore del Parco Luciano Di Martino; il sindaco di Pacentro Guido Angelilli; il sindaco di Fara San Martino Carlo De Vitis.

La geologa Elena Liberatoscioli parlerà del Geoparco Maiella, la geologa Adele Garzarella della Convenzione tra il Parco nazionale della Maiella e l'Ordine dei Geologi dell'Abruzzo; la geologa Violetta De Luca del ruolo del geologo legato alla risorsa acqua. Previsti contributi video del professor Sergio Rusi dell'Università 'D'Annunzio' sull'assetto geologico delle Sorgenti del Verde, sulle caratteristiche dell'acqua delle Sorgenti e sull'uso della risorsa idrica delle Sorgenti.

In programma anche interventi di Fabrizio Talone, responsabile servizio captazione e adduzione della S.a.s.i.:, di Marco Carafa, biologo dell'ente Parco della Maiella, su aspetti della biodiversità legati all'acqua e salvaguardia dei relativi habitat, e di Pierlisa Di Felice, direttrice della Riserva Naturale Sorgenti del Pescara. (ANSA).