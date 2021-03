Covid, screening per i 1500 dipendenti della Tua

(ANSA) - PESCARA, 20 MAR - La TUA, società di trasporto regionale, ha avviato una campagna di screening per tutto il personale dipendente per monitorare e arginare la diffusione del contagio da Covid-19. I dipendenti sono stati sottoposti a tamponi antigenici. Il monitoraggio coinvolge in modo capillare le circa 1500 risorse umane che operano nelle varie zone d'Abruzzo. Le operazioni di screening saranno ripetute ogni mese. I test sono eseguiti nelle diverse sedi delle Unità di Produzione della Tua dislocate su tutto il territorio regionale e gli screening sono coordinati dal Servizio aziendale di Prevenzione e Protezione Delegato in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, coordinato da Guido Cerolini Forlini, membro del Consiglio di Amministrazione di Tua Spa. (ANSA).