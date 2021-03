Vaccino: in Abruzzo riparte somministrazione AstraZeneca

(ANSA) - PESCARA, 19 MAR - E' ripartita anche in Abruzzo, dopo il via libera dell'Ema e la revoca del divieto da parte dell'Aifa, la somministrazione del vaccino AstraZeneca. Poche centinaia le dosi somministrate oggi: si è trattato più che altro di una ripresa simbolica. Nella prossime ore la macchina ripartirà a pieno ritmo. "Chi si era già prenotato per la somministrazione prima della sospensione - sottolinea il coordinatore regionale della campagna vaccinale, Maurizio Brucchi - non dovrà prenotarsi nuovamente, ma verrà contattato e convocato dalle Asl". (ANSA).