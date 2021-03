Moti 1971: Di Primio,Chieti vittima?Noi malati torcicollismo

(ANSA) - PESCARA, 19 MAR - "Chieti è malata di torcicollismo.

E' il vero limite della città". Quando si chiede all'ex sindaco del capoluogo teatino, Umberto Di Primio, tra gli indiscussi protagonisti per decenni della politica chietina, se davvero Chieti sia la grande vittima del regionalismo abruzzese, lui ammette da una lato che "a me un certo campanilismo piace pure, la difesa della tradizione anche", dall'altro spiega che "se non si capisce che l'Abruzzo è talmente piccolo nell'economia nazionale, siamo un atomo in Italia, che se ci dividiamo è la fine. La verità è che in Abruzzo finiamo per litigarci gli stracci".

"Io il campanile lo vedo come un luogo dove salire più in alto per guardare verso Roma, non so se mi spiego. Per esempio non mi appassiona come si chiami l'aeroporto di 'Pescara', ma piuttosto se riusciamo a farlo diventare il terzo scalo della Capitale - continua l'ex sindaco che pure nel passato è stato al centro di polemiche di campanile proprio con Pescara - Ma se questa sia stata una città sacrificata, beh, il vero nemico di Chieti siamo stati noi chietini. Sono talmente campanilista che ero per la fusione con Pescara della Camera di Commercio, ben sapendo poi che la differenza la fanno i presidenti. Però se mi si chiede cosa ne penso dei Moti aquilani del 1971, dico che quelli sono l'emblema dell'Abruzzo moderno e che fa parte di uno dei tanti mantra che dobbiamo scalfire".

A proposito di campanile, su Chieti Marina o Francavilla Alta ci si ride ovunque "ma si, poi però le risposte le devi dare a Chieti Scalo. Poi devi riflettere sui centri commerciali, che il motore provinciale sta in Val di Sangro, che sul piatto della politica abruzzese ci sono sempre le aree interne e la costa, che a Chieti i veri motori sono l'Università e la Sanità, che Pescara guarda avanti perché non ha un passato - continua l'ex sindaco Di Primio - noi siamo sempre lì a fare avanti e indietro a Corso Marrucino. Eravamo una capitale amministrativa e l'errore è stato fatto tra gli anni 80 e 90, con lo spartiacque di Mani Pulilte. C'erano delle concessioni politiche che sono finite, continuiamo a dire che siamo più bravi degli altri, che le cose 'ci toccano', che 'ci tolgono le cose'… e non si riesce a produrre una classe dirigente, mentre la verità è che la classe politica teatina conta poco. Chieti produce una sub cultura in regione, è così perché '…nell'800…', ma da allora?".

Noi siamo mancati allora, quando non abbiamo capito che se le industrie te le portano con la Cassa del Mezzogiorno ma la testa non è qui, quando te le chiudono sei perso. Quella politica aveva drogato il nostro tessuto sociale ed economico. Con la perdita di influenza amministrativa potevamo diventare un esempio per l'Italia intera, una sorta di progetto pilota, come conservare e rifunzionalizzare questa capitale burocratica.

Qualcosa, poco, è stato fatto, vedi case studente, carabinieri, caserme ecc. ".

La chiusura è scoppiettante: "Quando vado a Pescara, alla fine mi ci trovo bene, ho clienti e amici. Poi se devo dire una cosa, sapete che invidio a Pescara? Quella cosa che è 'nu seme nu', quell'identità forte". (ANSA).