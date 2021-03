Covid: area Pescara Chieti esce da zona rossa dopo un mese

(ANSA) - PESCARA, 19 MAR - Gran parte dell'area metropolitana Pescara Chieti, tra cui i due capoluoghi di provincia, esce dopo oltre un mese dalla zona rossa "alleggerita" disposta dalla Regione Abruzzo per far fronte all'impennata di contagi registrata da febbraio in poi. Lo ha annunciato il governatore dell'Abruzzo, Marco Marsilio, al termine della riunione dell'Unità di crisi che si è svolta nel pomeriggio.

In attesa della nuova ordinanza, tra le località che escono dall'area a maggiori restrizioni vi sono Pescara, Chieti, Francavilla al Mare, San Giovanni Teatino, Ortona, Spoltore, Silvi, Pineto e Roseto. Nell'area metropolitana solo Montesilvano e Città Sant'Angelo conservano ancora valori sopra i 250/100.000 settimanali.

Nonostante la pressione sugli ospedali sia ancora ai livelli massimi, negli ultimi giorni nell'area metropolitana il numero dei nuovi casi e l'incidenza settimanale si sono abbassati in modo significativo. (ANSA).