Covid: a Campobasso torna protesta operatori sanitari

(ANSA) - CAMPOBASSO, 19 MAR - Tornano a protestare gli infermieri e gli operatori sanitari a partita iva che sono stati chiamati nei mesi scorsi a rinforzare i reparti dell'ospedale Cardarelli di Campobasso, e non solo, alle prese con l'emergenza Covid. Stamattina nuova manifestazione davanti alla sede dell'Asrem, l'azienda sanitaria regionale, in via Petrella a Campobasso. I lavoratori hanno incassato anche il sostegno dei primari dell'ospedale, preoccupati perché i contratti sono in scadenza a fine mese e dunque infermieri e operatori, circa 200 persone, rischiano di restare a casa dal primo aprile. I primari hanno auspicato una proroga di almeno sei mesi, l'Asrem invece propenderebbe per un solo mese. I manifestanti contestano anche il fatto che non è stato dato alcun seguito alla mozione approvata all'inizio dell'anno dal Consiglio regionale con la quale si chiedeva all'Azienda sanitaria di regolare il loro rapporto di lavoro con contratti a tempo determinato e non più con incarichi a partita iva. (ANSA).