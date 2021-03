Noa e Mogol ospiti di 'Interno 8'

(ANSA) - PESCARA, 18 MAR - Saranno Noa e Mogol gli ospiti della puntata di "Interno 8" in onda domani, venerdì 19 marzo, alle 21, su Rete8, Rete8.it e sulla pagina Facebook di Rete8.

La cantautrice e percussionista Noa, amata per la sua voce angelica e il suo magnetismo scenico, presenterà "Afterallogy", suo nuovo disco in uscita ad aprile, anticipato da due importanti singoli: "My funny Valentine" e "Oh lord", due standard in linea con l'intero progetto discografico. Come racconterà Noa stessa, l'album la vede insieme al musicista Gil Dor con il quale collabora da oltre 30 anni, in un continuo dialogo tra musica e canto.

Con Mogol, autore per eccellenza della canzone italiana, sarà possibile ripercorrere la ricca e preziosa carriera fatta di collaborazioni eccellenti: , solo per citarne alcune, da Lucio Battisti a Mina, da Adriano Celentano a Luigi Tenco. Fondatore della Nazionale Italiana Cantanti e dell'associazione no-profit CET, Mogol è stato anche candidato al Nobel per la letteratura e ha venduto nel mondo oltre 500milioni di dischi.

A fare da sfondo alle due interviste le gag tra i condomini di "Interno 8", la curatrice e conduttrice Paola De Simone, il giornalista Luca Pompei, l'attrice Tiziana Di Tonno e il musicofelice Alessandro De Berardinis. Immancabile l'appuntamento con il pizza-chef Luciano Passeri.

Tutti i telespettatori e webspettatori possono interagire con i protagonisti di "Interno 8" intervenendo in diretta, con commenti e domande, dalle pagine Facebook di "Interno 8" (facebook.com/ Interno8.Rete8) e Rete8 (facebook.com/Rete8) dove il programma sarà trasmesso in diretta. Chi volesse può inoltre contattare la redazione all'indirizzo interno8@rete8.it. (ANSA).