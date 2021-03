Furti mezzi d'opera in Basilicata e Abruzzo: cinque indagati

(ANSA) - MATERA, 18 MAR - Cinque avvisi di garanzia e di conclusione della indagini preliminari sono stati notificati dalla Polizia agli appartenenti ad una banda - composta da foggiani di età compresa fra 27 e 41 anni - ritenuta responsabile di almeno quattro furti di autocarri, pale meccaniche ed escavatori commessi a Matera, Scanzano Jonico (Matera) e Pescara tra maggio e giugno del 2019.

I cinque indagati hanno precedenti specifici per reati contro il patrimonio e altro: sono accusati di furto aggravato in concorso e ricettazione. La banda, "a composizione modulare", si spostava da Foggia a Matera e a Pescara: dopo sopralluoghi da parte di alcuni componente del gruppo, che si spostavano su auto "appositamente noleggiate", avvenivano i furti. I mezzi d'opera rubati venivano messi in moto e fatti "sparire". (ANSA).