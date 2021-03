Sisma: ok a progetto riqualificazione ex scuola media Sassa

(ANSA) - L'AQUILA, 17 MAR - Riqualificare l'intera area dell'ex scuola media di Sassa, lesionata a seguito del sisma 2009, attraverso la realizzazione di strutture per lo sport e spazi idonei alle attività ludico-culturali: è l'obiettivo del progetto approvato dalla giunta comunale dell'Aquila per accedere ai fondi previsti dal decreto interministeriale 395 del 2020 con cui è finanziato il "Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare". È di 6,5 milioni di euro l'importo complessivo dello schema progettuale proposto dall'ente comunale, di cui 4,5 solo per la parte strutturale e le infrastrutture (la somma residua è per spese tecniche e Iva).

Il progetto prevede la realizzazione di un ambiente a misura di bambino, ragazzo e anziano, con attrezzature e un mix di funzioni strettamente correlate con gli spazi verdi in modo da favorire un costante utilizzo dell'area con ricadute di beneficio a livello economico e sociale. Per tale ragione la progettazione degli spazi aperti e di quelli comuni, dedicati al tempo libero e allo sport è parte integrante dell'intervento. Il progetto prevede la demolizione della struttura della ex-scuola media dichiarata inagibile, ad eccezione della palestra, la quale verrà ristrutturata al fine di poter ospitare competizioni sportive ed eventi culturali.

Annesse al blocco palestra, è prevista la realizzazione delle seguenti strutture: un campo da gioco polifunzionale, adatto sia alle competizioni sportive che a manifestazioni e spettacoli culturali; un'area ristoro con cucina e bar per gli utenti; un fabbricato polivalente con funzione di centro aggregativo per anziani con l'obiettivo di migliorarne la qualità della vita; una biblioteca; uno spazio dedicato ai più piccoli dove riunire i bambini prima e dopo la scuola; un orto urbano che verrà utilizzato sia dagli anziani, utenti del centro aggregativo, sia per attività di Ortoterapia: attività di giardinaggio e orticoltura a supporto di programmi riabilitativi.

"È un progetto innovativo, di vera rigenerazione urbana - dichiarano il sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi, e l'assessore alle Opere pubbliche, Vito Colonna - formulato proprio per partecipare al bando interministeriale". (ANSA).