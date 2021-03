Montagna, Liris convoca il tavolo per la sicurezza

(ANSA) - L'AQUILA, 17 MAR - L'Assessore allo Sport e alle Aree interne della Regione Abruzzo, Guido Quintino Liris, ha convocato per oggi, presso la sede di Palazzo Silone all'Aquila, il tavolo tecnico per valutare la possibilità di rendere obbligatorio in Abruzzo, per le discipline sportive d'alta quota, così come lo è in altre regioni italiane di montagna, il kit ARTVA, una ricetrasmittente in grado di emettere e ricevere onde radio, per permettere a chi è rimasto travolto da valanghe di segnalare la propria posizione, e consentire ai soccorritori di trovarlo nel minor tempo possibile. Alla riunione partecipano i delegati del Prefetto e del Questore dell'Aquila, Carabinieri, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco, 9° Reggimento Alpini, Club Alpino Italiano, Soccorso Alpino e Speleologico regionale, Guide Alpine e Protezione Civile Regionale. (ANSA).