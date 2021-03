Dall'Etiopia all'Abruzzo per l'arredamento di qualità

(ANSA) - TERAMO, 17 MAR - Dall'Etiopia all'Abruzzo alla ricerca degli arredi di qualità. E' stato il filo conduttore della visita, iniziata il 15 marzo e conclusasi oggi, di una delegazione di imprenditori e tecnici provenienti da Addis-Abeba, specializzati nel settore immobiliare, composta da Elias Wasihun, Zadigwa Mame Tsehay. A organizzarla è stato il "Polo Palm Abruzzo", che ha messo a punto per gli ospiti un ricco programma di incontri negli show room e nei siti produttivi delle aziende aderenti al Polo: incontri in cui si è parlato di fornitura di elementi di arredo per alcuni nuovi importanti insediamenti nel cuore della città africana.

Il punto sull'esito dell' iniziativa è stato fatto nel corso di una conferenza stampa. "L'opportunità - ha detto il presidente del Polo, Bernardo Sofia - è nata dall'intervento di Ezio Angelozzi di Trasforma Academy, che nel suo lavoro di business coach e sviluppatore di impresa ci ha voluto coinvolgere in questa importante occasione di crescita". Per Sofia "il settore dell'arredamento rappresenta ormai da anni uno dei pilastri più importanti su cui il made in Italy poggia le sue basi, e per questo le nostre aziende hanno deciso di puntare con maggiore intensità sulla qualità dei propri prodotti, intercettando così l'interesse di gruppi internazionali".

(ANSA).