Clienti a cena nonostante restrizioni, sanzionato ristorante

(ANSA) - PESCARA, 16 MAR - Sanzionato e chiuso per cinque giorni un ristorante aperto a cena nonostante le restrizioni dovute al Covid-19. E' quanto accaduto ieri sera a Montesilvano.

Ad accorgersi che nel ristorante era in corso la cena sono stati i Carabinieri, che hanno elevato la sanzione da 280 euro e disposto la chiusura.

In particolare, i militari del Radiomobile hanno notato una persona che entrava nell'attività. Poco dopo hanno visto accedere anche una seconda persona. A quel punto sono entrati nel ristorante, apparentemente chiuso, e hanno trovato il titolare e i clienti che cenavano. (ANSA).