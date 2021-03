Covid: nel Teramano 38 ricoveri solo nel fine settimana

(ANSA) - TERAMO, 15 MAR - Trentotto ricoveri solo nel fine settimana, di cui tre di pazienti sotto i 40 anni, e un generale aumento dei contagi da Covid-19 a cui si accompagna anche la diffusione della cosiddetta variante inglese. Ad oggi, infatti, i contagi da variante accertati sono 120 e altri mille casi sospetti sono in attesa di conferma. Numeri che preoccupano quelli della provincia di Teramo, dove la Asl sta adottando tutta una serie di misure per far fronte alla cosiddetta terza ondata tra le quali l'imminente apertura del nuovo reparto con 21 posti letto di terapia semintensiva nel terzo lotto del Mazzini. A fare il punto della situazione, questa mattina, è stata la stessa Asl in una conferenza stampa con il direttore generale Maurizio Di Giosia, il direttore sanitario Maurizio Brucchi, il responsabile dei reparti Covid Francesco Delle Monache e quello dell'Ucat Giandomenico Pinto. Nel corso della conferenza stampa Delle Monache ha evidenziato sia l'incremento di ricoveri registrato nell'ultimo fine settimana, tre dei quali, per la prima volta, hanno riguardato pazienti sotto i 40 anni, sia l'aumento dei casi tra le fasce più giovani e in particolare tra la parte attiva della società. La situazione epidemiologica è in continua evoluzione, soprattutto lungo la costa,come sottolineato da Pinto. Negli ultimi 14 giorni, in particolare, c'è stato un incremento di casi dello 0,38% sulla popolazione ad Alba Adriatica, dello 0,37% a Giullianova e dello 0,74% a Colonnella. Per quanto riguarda i dati complessivi dei contagi sempre negli ultimi giorni sono stati registrati in provincia 1.026 nuovi positivi (480 negli ultimi 7 giorni).

Prosegue intanto a pieno regime la campagna vaccinale, che riguarderà nei prossimi giorni i disabili e gli ultraottantenni a domicilio per poi proseguire con le persone estremamente vulnerabili. (ANSA).