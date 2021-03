Pd: Fina, bene Letta, più attenzione a territorio

(ANSA) - PESCARA, 14 MAR - "Nel bellissimo discorso di Enrico Letta, tra le altre giuste suggestioni ed indicazioni, c'è stata l'attenzione al territorio": lo dichiara il segretario del Partito Democratico abruzzese, componente della Direzione e dell'Assemblea nazionali del Pd, Michele Fina.

Fina prosegue: "Più volte e con profondità richiamati, i luoghi e le loro specificità, una politica della prossimità e non del potere fine a se stesso. Un partito 'con l'anima e il cacciavite' è esattamente quello che incontra l'impegno delle articolazioni regionali e locali del Pd. Letta proseguirà l'impegno di Nicola Zingaretti anche per riformare e ripensare un nuovo Pd; in questo senso avrà tutto il nostro sostegno e la nostra collaborazione. Naturalmente il suo legame, sia familiare che politico, con l'Abruzzo dal nostro punto di vista è un valore aggiunto: gli chiederemo fin da subito di aiutarci ad affrontare le difficoltà del nostro sistema industriale che lui conosce molto bene e ad iscrivere nei progetti del recovery plan le nostre priorità strategiche". (ANSA).