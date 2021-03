Crollo edificio: Lega, ricostruzione sia veloce e sicura

(ANSA) - L'AQUILA, 14 MAR - "La tragedia di San Pio delle Camere colpisce e addolora profondamente tutta la comunità. Il nostro pensiero va alle famiglie degli operai scomparsi". Lo dicono Andrea Crippa e Luigi D'Eramo, rispettivamente vice segretario nazionale e coordinatore abruzzese della Lega.

"Nessuno dovrebbe mai morire mentre lavora - dicono Crippa e D'Eramo -: il loro sacrificio colpisce ancora di più perché fatto in nome di una rinascita che, purtroppo, in alcune zone del territorio è ancora pesantemente in ritardo. Siamo addolorati anche perché fino a questo momento si era riusciti, con merito e sforzi importanti, a evitare incidenti sul lavoro nell'ambito della ricostruzione. Anche in nome dei due operai caduti la Lega si batterà, come sempre ha fatto in questi lunghi anni, per una ricostruzione veloce e sicura, affinché le comunità possano finalmente riappropriarsi dei loro territori, della loro vita". (ANSA).