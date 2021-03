Covid: in Abruzzo 323 nuovi casi, superata quota 60mila

(ANSA) - PESCARA, 14 MAR - Sono 323 i nuovi casi di coronavirus accertati nelle ultime ore in Abruzzo. Sono emersi dall'analisi di 4.393 tamponi molecolari: è risultato positivo il 7,35% dei campioni. Con i dati odierni l'Abruzzo supera quota 60mila contagi dall'inizio dell'emergenza. Sette i decessi recenti: il bilancio delle vittime sale a 1.901. Si registra un nuovo brusco aumento dei ricoveri, che passano dai 743 di ieri ai 766 d oggi.

Le località con più nuovi casi sono Teramo (16), Nereto (16) e Chieti (14). A livello provinciale, l'incremento più consistente si registra nel Teramano (113), seguito dall'Aquilano e dal Chietino (87). In coda c'è la provincia di Pescara, con 27 nuovi casi. I nuovi positivi hanno età compresa tra due mesi e 100 anni.

Gli attualmente positivi sono 12.840 (+204): 673 pazienti (+24) sono ricoverati in area medica e 93 (-1) sono in terapia intensiva. Il tasso di occupazione dei posti letto al momento è del 43% per le terapie intensive, a fronte di una soglia di allarme del 30%, e del 45% per l'area non critica, rispetto ad un valore limite del 40%. Gli altri 12.074 attualmente positivi (+181) sono in isolamento domiciliare. I guariti delle ultime ore sono 112: il totale sale a 45.347. (ANSA).