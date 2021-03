Vaccini, piattaforma personale scolastico attivo fuori Abruzzo

(ANSA) - PESCARA, 13 MAR - E' attiva da oggi la piattaforma telematica per le manifestazioni di interesse alla vaccinazione anti Covid 19 riservata al personale scolastico e universitario (docente e non docente) residente in Abruzzo, ma operante in altre regioni italiane. Lo comunica l'assessore regionale alla Salute Nicoletta Verì. Per accedere al sistema basta collegarsi alla pagina sanita.regione.abruzzo.it e scegliere la piattaforma "Scuole fuori Regione", dove sono state inserite tutte le informazioni sulla procedura. "Con questa attivazione - spiega l'assessore Verì - andiamo incontro alle legittime aspettative del personale scolastico e universitario che nei giorni scorsi non aveva potuto manifestare il proprio interesse alla vaccinazione perché non c'era uniformità e reciprocità nei sistemi informatici delle diverse Regioni italiane". (ANSA).