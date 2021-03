Covid:Abruzzo resta arancione,ma aumentano zone rosse locali

(ANSA) - PESCARA, 12 MAR - L'Abruzzo resta arancione, ma con 35 comuni in zona rossa, tra cui l'area metropolitana Pescara Chieti dove, nonostante un mese di maggiori restrizioni, i numeri restano altissimi. L'Rt regionale sale a 1,05, mentre la classificazione di rischio complessiva passa da "alto" a "moderato". L'incidenza media settimanale si abbassa in tre province su quattro, tranne L'Aquila, e supera i 250 casi per 100mila abitanti solo a Pescara (327). Analizzando i dati su base territoriale, l'incidenza è al di sopra di 250 in tutta l'area metropolitana Pescara-Chieti.

"Oggi la Regione avrebbe uno scenario compatibile con la zona gialla, mentre gran parte dell'Italia passa in rosso - si legge in una nota del governatore Marco Marsilio - Se i dati odierni perdurassero anche la prossima settimana, la Regione passerebbe in giallo, se non fosse che, per effetto del nuovo decreto-legge approvato oggi, tutte le Regioni gialle passano automaticamente in arancione fino a Pasqua.

Le misure restrittive adottate nell'area metropolitana e nei comuni maggiormente colpiti dal virus stanno dando risultati apprezzabili, anche se insufficienti a decretarne la cessazione e ad alleggerire la pressione ospedaliera, che rimane ai livelli più alti mai toccati prima".

All'esito del costante monitoraggio in corso, l'elenco dei comuni sottoposti a misure più restrittive viene così modificato. Provincia di Teramo: Silvi, Pineto e Roseto e si aggiunge Tortoreto. Provincia di Chieti: Chieti, Torrevecchia Teatina, Ripa Teatina, Miglianico, Bucchianico, San Giovanni Teatino, Lanciano, Ortona, Francavilla al Mare e Montazzoli.

Provincia di Pescara: escono dalle restrizioni i comuni di Castiglione a Casauria, Torre de' Passeri, Turrivalignani, Scafa, Caramanico Terme e San Valentino in Abruzzo Citeriore.

Restano in zona rossa Pescara, Spoltore, Montesilvano, Città Sant'Angelo, Pianella, Lettomanoppello, Manoppello, Cepagatti.

Si aggiungono Collecorvino, Catignano, Rosciano, Moscufo, Cappelle sul Tavo. Provincia di L'Aquila: confermati Ateleta, Capitignano, Ovindoli, Castelvecchio Subequo, Cagnano Amiterno, Pizzoli. Esce Roccaraso, ma si aggiungono Sante Marie e Rivisondoli.

Le misure maggiormente restrittive che si continueranno ad adottare sono le stesse attualmente in vigore, che per effetto dell'Ordinanza vengono prorogate fino a domenica 21 compresa.

(ANSA).