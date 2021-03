Tirreno-Adriatico: Parco GranSasso, benvenuto ciclismo

(ANSA) - ASSERGI, 11 MAR - "Uno sport agonistico, come il ciclismo, praticato su strade esistenti, rispettoso della natura, senza inquinamento rumoroso e ambientale trova massimo accoglimento da parte del Parco" - ha detto Tommaso Navarra, presidente del Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga, intervenendo sulla tappa della Tirreno - Adriatico che sabato 13 marzo arriverà a Prati Di Tivo, nel comune di Pietracamela, attraversando il Parco.

" Il ciclismo è una tipologia di disciplina agonistica che coniuga una pratica sportiva non impattante con la natura e un volano di promozione e di riconoscibilità internazionale del territorio. Il Parco ha accolto con solerzia tutte le richieste fatte dal comune di Pietracamela e rilasciato in tempi record le autorizzazioni per gli interventi di ripristino, manutenzione e opere necessarie al passaggio della tappa della Tirreno- Adriatico con arrivo ai Prati di Tivo - continua Navarra - l'esperienza pregressa del 2018 con l'arrivo del Giro d'Italia a Campo Imperatore conferma la piena collaborazione del Parco nei confronti di eventi sportivi di questo tipo". Le peculiarità naturalistiche e paesaggistiche presenti nel circondario dei luoghi attraversatevi dalla corsa, saranno divulgate dalle immagini della Rai su ben 200 televisioni internazionali. Dalla pineta di Arischia, al valico delle Capannelle, lungo la statale 80, passando per Pietracamela e fino all'arrivo nel piazzale di Prati di Tivo, la carovana della corsa dei Due Mari attraverserà degli scorci paesaggistici che vantano una natura maestosa e intatta, simbolo d'Abruzzo. Il Parco Nazionale Gran Sasso Monti della Laga, con il suo presidente Tommaso Navarra, sarà in prima fila ad accogliere i ciclisti a quota 1.450 metri sotto al Gran Sasso, in una delle cornici paesaggistiche più famose d'Abruzzo.

(ANSA).