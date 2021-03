Blitz ignoti nella notte nella sede del Coni di Pescara

(ANSA) - PESCARA, 11 MAR - Qualche spicciolo portato via, ma danni negli uffici e agli arredi dei vari piani dove ci sono gli uffici delle federazioni sportive. È accaduto all'alba di oggi nella sede del Coni a Pescara in via Botticelli. A dare l'allarme la donna delle pulizie. Ignoti sono riusciti ad entrare nei locali dopo aver sfondato le porte e hanno e messo a soqquadro gli uffici e i locali, prima di scappare. Non sarebbe stato portato via però nulla di importante e di valore. Sul posto per i rilievi gli agenti della Polizia Scientifica e della Squadra Volante che stanno indagando su quanto accaduto. (ANSA).