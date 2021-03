Lavori nel Teramano, Sp 3 'pedemontana' chiusa da 11 a 16 marzo

(ANSA) - TERAMO, 10 MAR - Chiude per sei giorni la strada provinciale 3 pedemontana "San Nicolò - Garrufo" nel Teramano, dalle ore 6 di giovedì 11 marzo alle ore 24 di martedì 16 marzo.

L'interdizione al traffico si rende necessaria per effettuare un intervento di manutenzione straordinaria con la sostituzione di un giunto sul viadotto Sant'Anna. L'impresa realizzatrice dei lavori è la Tecnoinvest Costruzioni di Antonio D'Alessio & C.

Per la viabilità alternativa la Provincia di Teramo suggerisce le provinciali 17 e 17/a e la provinciale 262. (ANSA).