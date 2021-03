Moti 1971: Saia, sanità con Usl era al centro Costituzione

(ANSA) - PESCARA, 09 MAR - Tra i temi cruciali del regionalismo abruzzese a 50 anni dai Moti aquilani del febbraio 1971 c'è la sanità . E si tratta del tema forse decisivo per capire un certo sviluppo. "Non c'è più la sanità del territorio e gli effetti li vediamo oggi: nella campagna vaccinale si registrano difficoltà anche perché non ci sono ospedali territoriali attrezzati". Per Antonio Saia, medico e politico abruzzese, è inevitabile il riferimento all'attuale situazione nel ragionare su come la società e, soprattutto, la sanità siano cambiati nel corso degli anni. Saia, che prese servizio nel 1971, proprio l'anno in cui scoppiarono i moti Aquilani, è testimone diretto - non solo come medico, ma anche come politico - dei cambiamenti avvenuti nel corso di cinque decenni.

Settantatré anni, esponente di spicco del Pci abruzzese, storico sindaco di San Valentino in Abruzzo Citeriore, incarico che lo ha visto protagonista per oltre venti anni, è stato anche consigliere provinciale, consigliere regionale e deputato nella dodicesima e tredicesima legislatura. Dal punto di vista professionale, specializzato in gastroenterologia, ha lavorato per quindici anni in ospedale e poi ha scelto di dedicarsi all'attività di medico di medicina generale, nel suo paese, fino al 2017, anno in cui è andato in pensione. Da allora non fa comunque mancare il suo contributo alla comunità, soprattutto con la partecipazione ad attività di volontariato. In questa fase, ad esempio, sta collaborando agli screening di massa sul territorio.

Ricorda bene il periodo dei moti aquilani, Saia. Nel 1971 era agli esordi della sua attività professionale. Ma a livello politico era già un militante. Lo è da quando aveva 14 anni, tanto che "feci il 68 a Roma", sottolinea. "Ricordo la posizione e l'impegno del Partito comunista che contrastava quella battaglia campanilistica", dice a proposito dei moti aquilani. E ricorda anche l'istituzione della Regione Abruzzo, quando "il Partito comunista era fortemente rappresentato, anche se la Dc aveva la maggioranza politica". (ANSA).