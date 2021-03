Moti 1971: Saia, sanità con Usl era al centro Costituzione (2)

(ANSA) - PESCARA, 09 MAR - Il suo punto di vista di osservazione, nel corso degli anni, non è stato solo quello del politico, ma anche quello del medico. "La nascita delle Unita locali socio sanitarie, le Ulss, riportarono al centro lo spirito costituzionale secondo cui la sanità un diritto di tutti - racconta Saia - La politica sanitaria e quella sociale venivano viste come un tutt'uno. E, effettivamente, era inconcepibile vedere le due cose in modo separato. In tutte le regioni sarebbe dovuto nascere un piano socio sanitario". Poi, nei primi anni '90, ci furono le leggi De Lorenzo "che stravolsero la riforma sanitaria e trasformarono le Ulss in Asl, cioè in aziende. E lo scopo di un'azienda è quello di produrre per fare utili: gli aspetti economici diventano la priorità. Ben venga - dice - voler affidare la gestione a persone con esperienza, ma i direttori generali non possono neanche essere emanazione degli assessori".

"L'obiettivo prioritario dovrebbe essere quello di offrire un'assistenza complessiva. Con le premialità ai direttori generali che risparmiano tutto è cambiato. Il risultato è che l'incidenza della spesa sanitaria rispetto al Pil è tra le più basse. Abbiamo uno dei sistemi sanitari migliori al mondo, ma con queste riforme la sanità si è impoverita. Poi partirono i tagli, che si sono aggravati sempre di più. Furono ridotti i posti letto e si iniziò a parlare di riduzione dei piccoli ospedali. Iniziarono le liste d'attesa lunghissime e, contestualmente, partì il proliferare del privato".

Qualche segnale positivo arrivò con la riforma Bindi, alla fine degli anni '90. "Furono riviste le varie competenze - ricorda Saia - tra cui quelle dei Comitati ristretti dei sindaci, cui viene attribuito un ruolo importantissimo. In Abruzzo, però, è come se non esistessero e questo è avvilente.

Gli stessi Comuni non comprendono l'importanza che potrebbero avere in termini di obiettivi da indicare. La riforma Bindi, in sostanza, aveva introdotto novità migliorative che non furono mai attuate".

Ricordando il suo impegno politico, Saia sottolinea che "in Abruzzo per arrivare ad un piano sanitario ci sono voluti 30 anni, mentre il piano sociale è stato fatto separatamente" e che "ancora oggi le strutture socio sanitarie non funzionano". Una delle cose a suo dire "più gravi" è che, nella suddivisione dei posti letto tra degenza e riabilitazione, "la riabilitazione è stata lasciata totalmente nelle mani dei privati. Sono stati chiusi ospedali perché c'erano pochi pazienti in virtù del fatto che quel comparto era nelle mani del privato".

In conclusione, Saia si dice convinto che, oggi, in piena pandemia, la sanità paga gli errori del passato, tra cui "la carenza di posti di lungodegenza e di piccoli ospedali". (ANSA).