Maltempo: disagi in A25, caselli chiusi e code tir

(ANSA) - SULMONA, 09 MAR - Disagi nella giornata di oggi in Abruzzo per il maltempo che nelle zone interne, a causa della neve ha creato problemi anche sulla A25 Pescara-Roma.

Soprattutto nella prima parte della mattina quando è stato chiuso il casello di Sulmona-Pratola Peligna per mancanza di presidio. Diversi automobilisti colti di sorpresa dalla neve hanno poi deciso di non proseguire in direzione della Capitale.

Con il trascorrere delle ore poi la situazione è migliorata con il traffico che è ora tornato regolare su tutto il tratto nonostante la neve continui a cadere in alcuni tratti. In azione mezzi di Strada dei Parchi oltre alla Polizia Autostradale (ANSA).