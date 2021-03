Violenza di genere, nuova figura in Questura L'Aquila

(ANSA) - L'AQUILA, 08 MAR - Prosegue l'impegno in atto da tempo da parte della Questura di L'Aquila "sempre più sensibile e attenta ad uno dei fenomeni più allarmanti per la società, la violenza di genere". Oggi, lunedì 8 marzo, Festa della Donna, alle 11.30, nella sala di ascolto protetta denominata "Sala Erica", attiva dal dicembre 2014 e realizzata dall'allora questore di L'Aquila, Vittorio Rizzi, attuale vice capo della Polizia, il questore, Gennaro Capoluongo, presenterà Andrea Pelliccione, Commissario Capo Tecnico Psicologo della Polizia di Stato, "che collaborerà con il personale specializzato anche per la trattazione dei casi di violenza di genere".

Nella circostanza la dirigente della Divisione Anticrimine, Rosalba Angelone, tratterà la delicata tematica illustrando l'andamento del fenomeno nella provincia aquilana. (ANSA).