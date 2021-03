Rotelle, atleti Cpga ai Campionati Italiani Indoor a Pescara

(ANSA) - PESCARA, 08 MAR - Si sono svolti nel fine settimana a Pescara, presso nel pattinodromo coperto nell'impianto ex Gesuiti, a Pescara Colli, i Campionati Italiani Indoor di Pattinaggio a rotelle riservati alle categorie Ragazzi 12 anni e Ragazzi Categorie tra 12 e 14 anni, in assenza di pubblico e solo con la presenza di atleti e dirigenti.

Per il Centro Polisportivo Giovanile Aquilano, sotto la guida dell'allenatore Mario Miconi, hanno partecipato Ludovica Dionisio, Melissa Pasqualone, Dalia Visconti, Daniele Cirella e Kamber Skenderaj. I migliori risultati in assoluto fra questi atleti sono stati ottenuti da Ludovica Dionisio per la categoria ragazzi 12 anni, classificata settima nella gara di velocità ad atleti contrapposti e quinta nella gara 3000 metri ad eliminazione, su 40 atlete partecipanti.

Dalia Visconti, categoria ragazzi, si è classificata settima nella gara di velocità e quattordicesima nella gara 5000 metri ad eliminazione su 86 atlete partecipanti. Tutti gli altri atleti hanno tutti ottenuto ottimi piazzamenti. La società Centro Polisportivo Giovanile Aquilano si è classificata al 16° posto su 48 società presenti e partecipanti.

"Tutti gli atleti - si legge in una nota del Centro Aquilano - vengono da una preparazione che ha sofferto della mancanza di un impianto coperto che a L'Aquila è indispensabile per allenarsi in inverno con le rotelle".

La settimana prossima sarà la volta dei Campionati Italiani Indoor, sempre a Pescara, per le categorie maggiori, Allievi Juniores e Seniores. Parteciperanno gli atleti più grandi del Cpga: Federica di Natale, Alessandra Susmeli per la categoria Seniores e Rebecca Properzi per gli Allievi. (ANSA).