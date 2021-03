Arrampicata:a L'Aquila 1/a tappa Campionato regionale Boulder'21

(ANSA) - PESCARA, 08 MAR - Conclusa la prima tappa del campionato regionale giovanile e assoluto di arrampicata a L'Aquila, nella palestra 'Blockland Climbing Center', nuova struttura gestita dai giovani Michele, Andrea ed Elias; tutto nel rispetto dei protocolli anti Covid-19, su percorsi tracciati da Matteo Cittadini. Per la prima volta in Abruzzo, grazie al presidente di giuria Paolo Del Duca, utilizzato il "vertical life", sistema telematico messo a punto dalla Federazione nazionale di arrampicata (Fasi) che consente di visualizzare le classifiche in tempo reale di tutte le categorie.

Nella competizione, dominio assoluto della compagine pescarese della 'Gollum Climbing Academy' che nelle giovanili under 14 conquista due terzi dei podi disponibili. Le sorelle Adriana e Azzurra delle Monache prime classificate nelle categorie under 10 e 14, Elisa D'Addario prima in under 12: ha chiuso tutti i percorsi di gara in 20 minuti. Nelle categorie assolute lo squadrone guidato dal tecnico aquilano Roberto Cantalini vince, con gli atleti della squadra agonistica giovanile, le tre medaglie della competizione femminile e le due più importanti in quella maschile. Per Giada Zurcher, Giulia Di Tommaso e Maria Del Duca primo, 2/o e 3/o posto della competizione assoluta femminile. Niccolò Salvatore e Niccolò di Tommaso primo e secondo in quella maschile. Maria del Duca, classe 2007, è alla sua prima apparizione in categoria assoluta; Niccolò Salvatore, del 2004, ha impressionato per eleganza e tecnica.

"Il successo nelle gare è ancora più importante, per noi - commenta Cantalini - viste le difficoltà ad allenarci nell'impianto delle Naiadi a Pescara cui possiamo accedere solo nelle ore diurne. Per il futuro, a meno di permessi particolari, con le Naiadi chiuse rischiamo di non avere più il nostro spazio di allenamento". Della squadra agonistica del team Gollum fanno parte 3 atleti della nazionale giovanile che, in vista di competizioni europee, devono allenarsi due volte al giorno: Francesco Marchionni, Mattia Salvatore, campione italiano giovanile uscente, e Giulia Di Tommaso. Prossimo appuntamento per loro, 12/13 marzo, il trial per la qualificazione alla coppa europea nazionale giovanile. (ANSA).