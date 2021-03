Assonautica:Pescara conferma Francesco Di Filippo presidente

(ANSA) - PESCARA, 06 MAR - L'assemblea di Assonautica Pescara conferma presidente Francesco Di Filippo ed elegge il nuovo direttivo per il prossimo triennio che sarà all'insegna della sostenibilità, dello sviluppo economico e dell'inclusione.

"L'Assonautica in Italia e a Pescara - dichiara Di Filippo, dirigente nazionale di Assonautica - costituisce un concreto punto di riferimento per operatori e diportisti. Un settore importante per il suo valore e indotto economico, troppo spesso sottovalutato anche dalle istituzioni e dal legislatore".

Nella sua relazione Di Filippo ha ricordato, fra i traguardi raggiunti negli ultimi dieci anni, l'attivazione a Pescara dello Sportello del Mare, primo in Italia; il supporto alla Camera di Commercio e al Porto turistico nell'organizzazione di 'Sottocosta', l'organizzazione di due Campionati italiani di Pesca, con il terzo in organizzazione per il prossimo settembre.

Tra i progetti per il prossimo triennio, l'attivazione della Consulta nautica tra le associazioni attive sugli sport del mare, la costituzione di delegazioni locali di Assonautica sul tratto di costa in provincia di Chieti; il 'Nautica day', il primo "Trofeo di Pesca alla Plastica", un Osservatorio per valorizzare i numeri della nautica da diporto a Pescara e in Abruzzo.

Da promuovere a livello regionale il progetto Cambusa nautica di Assonautica Italiana per sostenere le produzioni agroalimentari a km o miglio zero, per fare dei diportisti ambasciatori della propria terra. Infine, la possibile creazione, nella sede di Assonautica, al Porto turistico, di un centro volontari di supporto alla Protezione civile.

L'Assemblea si è tenuta per via telematica. Nel Direttivo sono stati nominati: Erminio D'Alessandro, Pier Paolo Razzi, Alessandro Tranquilli, Tonino Di Menno, Giacomo Fanesi, Oberdan Caposano, Maurizio Scurti, Andrea Mori, Mauro Menzietti, Bruno Santori, Paco Baldacci, Rossella Salvatori, Monica Torti, Manuela Cornelii, Vittorio Trave, Alessandro Cinalli. Collegio dei Revisori dei conti: Vincenzo Verì, Carmine Galasso, Antonio Santurbano. (ANSA).