Vaccini, riaperta piattaforma over 80, disabili e fragili

(ANSA) - PESCARA, 03 MAR - Oggi, 3 marzo 2021, è stata riaperta la piattaforma telematica per le manifestazioni di interesse alla vaccinazione anti Covid-19 degli ultraottantenni, disabili e categorie fragili in possesso di codice di esenzione per patologia.

La piattaforma era rimasta in funzione dal 18 gennaio fino al 28 febbraio scorsi, registrando l'adesione di oltre 66mila utenti. La comunicazione, diramata dall'agenzia di stampa regionale Regflash riporta anche i dati delle persone già vaccinate: "Nelle prime due settimane gli anziani che hanno ricevuto la prima dose di vaccino sono 18.023 e si sta partendo già con i richiami." L'assessore alla Salute della Regione Abruzzo, Nicoletta Verì, riferisce: "A metà mese contiamo di iniziare con le vaccinazioni di disabili e categorie fragili, con l'auspicio che non ci siano nuovi tagli alle forniture di vaccino che ci vengono recapitate" La piattaforma è raggiungibile all'indirizzo: https://sanitaonline.regione.abruzzo.it/portaleservizi/#/portale servizisanitari/dettaglio/dettagliovaccini (ANSA).