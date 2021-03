Terremoto: Legnini, su turismo valorizzare casette di legno

(ANSA) - ROMA, 03 MAR - "Riguardo al turismo, uno dei contributi che possiamo dare nel processo di ricostruzione è quello sulla possibilità di estendere alle attività produttive i superbonus edilizi e di fare un lavoro straordinario sulle strutture provvisorie, proprio perché su queste è stata dislocata una parte importante delle strutture della ristorazione e della ricettività. Sarà importante capire ciò che bisognerà salvaguardare anche in questo senso, penso alle strutture di legno e su come valorizzare il grande patrimonio derivante dalle casette: questo è un tema, anche per sostenere il turismo". Lo ha detto il Commissario straordinario di Governo alla ricostruzione, Giovanni Legnini, in un forum ANSA. (ANSA).